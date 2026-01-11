 Украина попала по буровым установка «Лукойла» в Каспии | 1news.az | Новости
Украина попала по буровым установка «Лукойла» в Каспии

First News Media19:17 - Сегодня
Украина попала по буровым установка «Лукойла» в Каспии

Подразделения Сил обороны Украины поразили буровые установки "Лукойла" в Каспийском море и подразделение ПВО противника.

Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что речь идет о трех буровых установках корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно - им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.

"Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

