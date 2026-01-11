Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии.

Об этом передал телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что в воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Между тем, американский телеканал Fox News добавил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Источник: Газета.ру