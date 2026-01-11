 Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

First News Media09:00 - Сегодня
Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии.

Об этом передал телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что в воздушной операции приняли участие более 20 истребителей США. По целям террористической организации было выпущено около 90 снарядов.

Информации об уровне потерь террористов на данный момент не поступало.

Между тем, американский телеканал Fox News добавил, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Источник: Газета.ру

Поделиться:
260

Актуально

Общество

Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ...

Общество

В Шамахы произошло землетрясение, разрушений нет - ОБНОВЛЕНО

Политика

Через Азербайджан в Армению будет отправлено 1 тыс. тонн российского сахара

Политика

СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

В мире

В Иране против участников акций протеста используют зеленый свет

FT: В Европе обеспокоены реакцией НАТО на заявления Трампа о Гренландии

В Индонезии обнаружены следы неизвестных гоминидов и древних людей

Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Джан Яман освобожден после задержания в рамках наркорасследования - ОБНОВЛЕНО

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

После гибели женщины ICE продолжит рейды: министр США назвала стрельбу самообороной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Последние новости

В Иране против участников акций протеста используют зеленый свет

Сегодня, 11:20

В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

Сегодня, 10:53

Полиция в Азербайджане изъяла из незаконного оборота 9 кг наркотиков

Сегодня, 10:37

FT: В Европе обеспокоены реакцией НАТО на заявления Трампа о Гренландии

Сегодня, 10:20

Сегодня – Всемирный день заповедников и национальных парков

Сегодня, 10:00

В Индонезии обнаружены следы неизвестных гоминидов и древних людей

Сегодня, 09:30

Американские боевые самолеты нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Сегодня, 09:00

Хакеры взломали Instagram и украли данные 17,5 млн пользователей

Сегодня, 00:10

WSJ: Израиль может начать новую военную операцию в Газа

10 / 01 / 2026, 23:59

Трамп: «Я снова делаю Венесуэлу богатой и безопасной»

10 / 01 / 2026, 23:50

СМИ: В США обсудили возможный удар по Ирану

10 / 01 / 2026, 23:40

Пезешкиан обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана

10 / 01 / 2026, 23:22

Трамп: США готовы помочь Ирану в его «стремлении к свободе»

10 / 01 / 2026, 23:15

Спецпосланник США обсудил с властями Сирии ситуацию в Алеппо

10 / 01 / 2026, 23:07

Туристы попали под лавину в Грузии - ВИДЕО

10 / 01 / 2026, 22:55

Определился победитель Суперкубка Турции

10 / 01 / 2026, 22:49

Трамп издал указ о защите средств, вырученных от продажи венесуэльской нефти, от судебных взысканий

10 / 01 / 2026, 22:34

В Лондоне протестующие заменили флаг на балконе здания посольства ИРИ

10 / 01 / 2026, 22:14

В Шамахы произошло землетрясение, разрушений нет - ОБНОВЛЕНО

10 / 01 / 2026, 21:58

Пожар в многоэтажном жилом доме в Масазыре: эвакуированы 25 человек - ВИДЕО

10 / 01 / 2026, 21:43
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43