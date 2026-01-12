Трамп выложил скриншот с информацией, что он якобы и.о. президента Венесуэлы - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот якобы из «Википедии», где указано, что он занимает пост и. о. президента Венесуэлы.

Фото было опубликовано на странице главы Белого Дома в социальной сети Truth Social.

Согласно скриншоту, Трамп «вступил» в должность венесуэльского президента в январе 2026 года.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.