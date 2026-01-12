Трамп: У Зеленского только один козырь

Президент США Дональд Трамп заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть только один козырь – Дональд Трамп, без которого наступила бы «полная катастрофа».

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

По словам Трампа, у Зеленского «не было карт» с самого начала полномасштабного вторжения РФ, и до сих пор. «У него нет карт. У него не было карт с первого дня», – заявил президент США.

Он сказал, что у Зеленского «есть только одна вещь», и это – Дональд Трамп.

«Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают», – заявил американский лидер.

В этом же интервью Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности «фактически готов» к согласованию с Трампом.

Источник: «Европейская правда»