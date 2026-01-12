Мерц рассчитывает, что США вместе с НАТО обеспечат безопасность Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на участие США в возможной совместной операции стран НАТО по усилению безопасности Гренландии, сообщает DPA.

«Мы разделяем обеспокоенность США относительно того, что существует необходимость улучшить оборону этой части Дании. Мы хотим совместно улучшить ситуацию в сфере безопасности для Гренландии. Я исхожу из того, что американцы тоже примут участие в этом», - сказал Мерц в ходе визита в Индию.

По данным агентства, возможная операция может получить название Arctic Sentry («Арктический часовой») по аналогии с миссиями НАТО в других регионах, в частности в акватории Балтийского моря. Европейские страны рассчитывают, что эта инициатива лишит президента США Дональда Трампа возможности использовать недостаточный оборонительный потенциал Дании в Гренландии как предлог для территориальных притязаний Вашингтона на остров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что несколько европейских стран под предводительством Великобритании и Германии рассматривают возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. Германия, в частности, планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО на остров с целью защиты Арктики. В понедельник министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид готов рассмотреть возможность усилить безопасность Гренландии через НАТО в случае, если существует какая-либо угроза в регионе.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Источник: ТАСС