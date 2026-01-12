Каллас предложила новые санкции против Ирана

Глава евродипломатии Кая Каллас выразила готовность предложить новые санкции в отношении Ирана в связи ситуацией с протестами в стране.

По её словам, "ЕС уже ввел широкомасштабные санкции против Ирана, против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека, расширение ядерной программы и поддержку Тегераном" России в связи с конфликтом в Украине. "И я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление демонстрантов", - заявила Каллас немецкому изданию Welt.

Она подчеркнула, что насилие в отношении мирных демонстрантов "неприемлемо".

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.

В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство AP со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 544 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.

