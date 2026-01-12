 Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии | 1news.az | Новости
Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

First News Media11:30 - Сегодня
Руководство Ирана пересекает красную линию, жестко подавляя протесты, охватившие территорию исламской республики, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Они начали, похоже, [пересекать красную линию] <...> Они жестокие [в руководстве Ирана] — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия», — сказал он, подчеркивая, что Белый дом относится к этой проблеме крайне серьезно.

При этом, по словам американского лидера, иранское руководство запросило переговоры с США, встреча находится на стадии организации.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Источник: Газета.ру

