Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента Юн Сок Ёля за введение незаконного военного положения в стране в декабре 2024 года, сообщает Yonhap.

Команда специального прокурора Чо Ын Сока потребовала вынесения приговора на заключительном слушании по делу Юна в Центральном окружном суде Сеула.

15 декабря 2025 года Чо Ын Сок заявил, что бывший президент якобы пытался спровоцировать военную конфронтацию с КНДР. По его словам, Юну потребовалось такое решение, чтобы создать основание для введения год назад военного положения, но «план провалился, когда Пхеньян не отреагировал».