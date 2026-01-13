 Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

First News Media19:08 - Сегодня
Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Мы и город Агдере отстроим заново. Мы восстановим город так же, как уже благоустроили девять сел.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

Подчеркнув, что это будет очень красивый промышленный и туристический центр, Президент отметил: «Эти живописные места радуют глаз. Повсюду горы, леса, прекрасная погода, родники, реки. Поэтому будущее развитие Агдере будет очень ярким».

Поделиться:
258

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

В мире

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Общество

Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Российские медиа осветили интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Национальный Форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу России в Азербайджане

Последние новости

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

Сегодня, 21:40

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

Сегодня, 21:22

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Сегодня, 21:00

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Сегодня, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Сегодня, 20:00

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Сегодня, 19:58

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

Сегодня, 19:45

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

Сегодня, 19:30

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

Сегодня, 19:16

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Сегодня, 19:08

Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан

Сегодня, 19:07

Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

Сегодня, 18:56

Президент: Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах

Сегодня, 18:52

Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет

Сегодня, 18:51

Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Сегодня, 18:30

Баку и Рим укрепляют стратегическое партнерство - ФОТО

Сегодня, 18:15

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Сегодня, 18:01

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Сегодня, 17:54
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43