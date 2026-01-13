 Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB | 1news.az | Новости
Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

19:30 - Сегодня
В Государственном банке АBB (ОАО Международный банк Азербайджана) назначен новый заместитель председателя Правления.

Как сообщает Banker.az, им стала Наргизханум Агшин кызы Биландерли.

Таким образом, число членов Правления АBB, включая председателя, возросло до семи.

Наргизханым Агшин кызы Биляндерли получила степень магистра по специальности «Финансы и кредит» в Азербайджанском государственном экономическом университете. В 2022 году она завершила программу «Adaptive Strategic Execution Program» в Университете Дьюка.

В 1995–2014 годах она занимала различные должности в таких банках, как «Восток Банк», АBB, «Bank of Baku» и «Bank Standard».

В 2014–2016 годах была заместителем председателя Правления АО «Bank Standard», в 2016–2018 годах — руководителем управления рисков АО «Банк ВТБ Азербайджан». С 2018 года занимала должность главного директора АBB.

