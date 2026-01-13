Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране, призвав их взять под контроль государственные учреждения и пообещав поддержку со стороны Вашингтона.

«Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте правительственные учреждения; помощь уже в пути!» - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.