Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения
Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране, призвав их взять под контроль государственные учреждения и пообещав поддержку со стороны Вашингтона.
«Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте правительственные учреждения; помощь уже в пути!» - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social.
В том же сообщении он объявил о приостановке всех встреч между американскими и иранскими официальными лицами, заявив, что переговоры останутся приостановленными до тех пор, пока не прекратятся «бессмысленные убийства протестующих».
