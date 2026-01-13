США призвали своих граждан покинуть Иран

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Иран.

Об этом указано в сообщении на официальном сайте ведомства.

«Протесты набирают обороты по всему Ирану и могут перерасти в насилие. Правительство Ирана ограничило доступ к интернету, авиакомпании продолжают отменять рейсы в страну. Покиньте Иран сейчас. Разработайте план отъезда, который не зависит от помощи правительства США», — указано в заявлении.

В частности, находящимся в Иране американцам рекомендуется уехать через границу с Турцией или Арменией, если у них есть такая возможность.