Министр войны США заявил об очистке армии от «чуваков в платьях»

«Чуваки в платьях» больше не будут отвлекать американскую армию.

Об очистке вооруженных сил США от «мусора» заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления на предприятии Lockheed Martin в штате Техас.

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, от мусора. Никакой больше DEI (политика инклюзивности, равенства и разнообразия), никаких больше чуваков в платьях», — сказал он.

Министр войны отметил, что предыдущие администрации отдавали производственные возможности военно-промышленного комплекса США другим странам, однако с приходом Дональда Трампа «эти дни закончились».