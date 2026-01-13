Чемпионку по горнолыжному спорту вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры - ВИДЕО

Чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип оказалась под лавиной во время катания в горах Андорры, сообщает BBC.

Происшествие случилось 12 января в районе населённого пункта Симд-де-л’Ортель на высоте порядка 2400 метров. Во время спуска по хорошо знакомому маршруту спортсменка спровоцировала небольшой сход снежной массы. Масип вместе со своей собакой была унесена снегом, однако смогла самостоятельно выбраться и не получила травм.

Отмечается, что данный участок считается зоной с низким уровнем лавинной опасности. Сама спортсменка подчеркнула, что неоднократно каталась по этому маршруту.

«Важно помнить, что абсолютной безопасности не бывает», - написала Масип в социальных сетях.