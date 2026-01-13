Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран

Союзникам и гражданам США, которые находятся на территории Ирана, следует немедленно покинуть эту страну.

Как передает телеканал CNN, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения автомобильного завода компании Ford в Детройте.

"Я бы сказал, что неплохая идея - уехать [из Ирана]", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости для граждан США покинуть Иран.

На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что "Помощь уже в пути", американский лидер ответил: "Простите, вам придется самим это выяснить".

В конце декабря в исламской республике вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса, которые не утихают по сей день. Трамп до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне демонстраций в стране.