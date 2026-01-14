 Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

First News Media14:08 - Сегодня
Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Генеральный план освобожденного от армянской оккупации Агдере уже готов и предусматривает расширение территории города с 444 га до 522 га.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом было объявлено в ходе медиатура, организованного по следам президента.

Согласно информации, также прогнозируется, что численность городского населения на перспективный период в 20 лет составит 14 тыс. человек. Концептуальная схема генерального плана включает центр города, индивидуальные жилые участки, а также жилые участки с низкой плотностью населения, многофункциональные и общественно-деловые зоны.

Кроме того, в городе планируется создание террасного парка, бульвара вдоль реки, агротуристических, промышленных и логистических зон. Наряду с генеральным планом, также разработаны детальные решения по территории города Агдере, которая будет реконструирована на первом этапе. Планируется, что площадь жилого фонда города составит 420 тысяч квадратных метров.

Кроме того, намечено строительство больницы на 80 коек, пяти школ на 2 520 ученических мест, пяти детских садов на 840 мест и профессионального училища. На первом этапе предусматривается развитие центра города площадью 104 гектара. К 2030 году в городе можно будет разместить 3 590 человек. Длина дорог и улиц здесь составит 46,8 км, а протяженность велосипедных дорожек – 10 км. В рамках проекта также разработаны архитектурные решения для общественных и жилых зданий.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 13 января ознакомился с Генеральным планом города Агдере.

Поделиться:
219

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Политика

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Рубио: TRIPP призван раскрыть потенциал Южного Кавказа

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Пашинян: Баку и Ереван обсуждают список товаров, представляющих взаимный интерес

Из Азербайджана в Армению отправлено 979 тонн топлива

Депутаты Милли Меджлиса вернутся к работе с 15 января

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43