Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Генеральный план освобожденного от армянской оккупации Агдере уже готов и предусматривает расширение территории города с 444 га до 522 га.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом было объявлено в ходе медиатура, организованного по следам президента.

Согласно информации, также прогнозируется, что численность городского населения на перспективный период в 20 лет составит 14 тыс. человек. Концептуальная схема генерального плана включает центр города, индивидуальные жилые участки, а также жилые участки с низкой плотностью населения, многофункциональные и общественно-деловые зоны.

Кроме того, в городе планируется создание террасного парка, бульвара вдоль реки, агротуристических, промышленных и логистических зон. Наряду с генеральным планом, также разработаны детальные решения по территории города Агдере, которая будет реконструирована на первом этапе. Планируется, что площадь жилого фонда города составит 420 тысяч квадратных метров.

Кроме того, намечено строительство больницы на 80 коек, пяти школ на 2 520 ученических мест, пяти детских садов на 840 мест и профессионального училища. На первом этапе предусматривается развитие центра города площадью 104 гектара. К 2030 году в городе можно будет разместить 3 590 человек. Длина дорог и улиц здесь составит 46,8 км, а протяженность велосипедных дорожек – 10 км. В рамках проекта также разработаны архитектурные решения для общественных и жилых зданий.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 13 января ознакомился с Генеральным планом города Агдере.