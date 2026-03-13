Байрамов осудил сегодняшнюю ракетную атаку на территорию Турции

13 марта состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Хаканом Фиданом.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и растущую напряженность на Ближнем Востоке.

Дж. Байрамов осудил произошедшую сегодня ракетную атаку по территории Турции и выразил поддержку братской стране. Он отметил, что дальнейшая военная эскалация может привести к нежелательным последствиям.

Министры также обменялись мнениями по ряду других двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.