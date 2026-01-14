 Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP? | 1news.az | Новости
Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP?

First News Media10:13 - Сегодня
Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP?

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Глава МИД Армении и Госсекретарь США приняли Рамочную программу реализации TRIPP.

Этот документ отражает основные контуры того, что планируется сделать. В преамбуле документа указано, что «Данная рамочная программа не налагает и не намерена налагать какие-либо юридические обязательства на Соединенные Штаты или Армению». То есть, этот документ своего рода мессидж на вопрос о том, каким может быть TRIPP и в каком направлении идут переговоры. В документе есть и четкие моменты, по которым уже достигнуто согласие… и пункты, которые вызывают дополнительные вопросы.

Пройдемся по документу и попытаемся, если сможем, найти ответ на главный вопрос – в какой форме будет обеспечена беспрепятственность транзита из основной части Азербайджана в Нахчыван при условии признания суверенитета Армении.

Тема беспрепятственности нашла отражение в первой же главе: «Программа TRIPP призвана обеспечить беспрепятственное мультимодальное транзитное сообщение на территории Армении… на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств».

Но как же совмещаются эти два понятия?

В разделе «Приверженность успеху» отмечается: «Разработать дифференцированные процессы для лиц, транспортных средств и товаров, в том числе между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях, на основе всех армянских законов, нормативных актов и международных соглашений и в соответствии с международными стандартами».

Продолжим наши изыскания…

В документе очень много упоминания суверенитета Армении над проектной территорией, распространения судебной власти, правоохранительной функции, физического присутствия пограничников и таможенников на границе, исполнения таможенной и пограничной функции со стороны государственных структур Армении.

Компания TRIPP Development Company

Учреждается американо-армянская компания. Первые 49 лет 74% процентов акций будут принадлежать США, 26% Армении. Вторые 50 лет доля Армении увеличится до 49%, но контрольный пакет остается у США, поэтому компания будет именно американо-армянской. Управлять компанией будет Руководящий комитет.

Компания будет строить и управлять проектом, там много пунктов об обязательствах сторон. Что привлекает внимание, это пункт о том, что компания обеспечивает систему безопасности, в соответствии с армянским законодательством.

В контексте обеспечения беспрепятственности самая важная часть документа — это функционал фронт-офиса (передового) и бэк-офиса (офиса на расстоянии).

Во фронт-офисе будет оперировать TRIPP Development Company, а вот в бэк офисе будут функционировать государственные структуры Армении. Будет максимальная цифровизация, сбор данных, обмен информацией о людях и грузах будет идти посредством цифрового обмена.

Вызывает вопросы только функционал бэк офиса:

Бэк-офис (государственные органы Армении)

«Армянские таможенные и пограничные службы осуществляют всю суверенную власть – в соответствии с армянским внутренним законодательством и международными соглашениями.

● Окончательные таможенные решения и разрешения

● Проверка и контроль безопасности

● Иммиграционный контроль

● Правоохранительные действия

● Разрешения и авторизации

● Инспекция и досмотр»

В разделе «Четкая иерархия подчиненности» отмечается:

• Операторы фронт-офиса (то есть компания) обеспечивают; они не принимают решений

• Отсутствие аутсорсинга суверенных функций

• Отсутствие аутсорсинга суверенных функций

От документа складывается впечатление, что Армения своим суверенным решением предоставляет беспрепятственность транзита по своей территории для Азербайджана, а надзирать над этим процессом будет американо-армянская компания…

Главные пункты по обеспечению беспрепятственности, конечно, еще требуют детализации. Какова будет реакция Азербайджана на данный документ и с каким участником документа Баку будет вести переговоры по этой теме? Это основной вопрос, на который получим ответы в ближайшем будущем.

