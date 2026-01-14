Фархад Мамедов: О чем Рамочная программа реализации TRIPP?
Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов
Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова
Глава МИД Армении и Госсекретарь США приняли Рамочную программу реализации TRIPP.
Этот документ отражает основные контуры того, что планируется сделать. В преамбуле документа указано, что «Данная рамочная программа не налагает и не намерена налагать какие-либо юридические обязательства на Соединенные Штаты или Армению». То есть, этот документ своего рода мессидж на вопрос о том, каким может быть TRIPP и в каком направлении идут переговоры. В документе есть и четкие моменты, по которым уже достигнуто согласие… и пункты, которые вызывают дополнительные вопросы.
Пройдемся по документу и попытаемся, если сможем, найти ответ на главный вопрос – в какой форме будет обеспечена беспрепятственность транзита из основной части Азербайджана в Нахчыван при условии признания суверенитета Армении.
Тема беспрепятственности нашла отражение в первой же главе: «Программа TRIPP призвана обеспечить беспрепятственное мультимодальное транзитное сообщение на территории Армении… на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств».
Но как же совмещаются эти два понятия?
В разделе «Приверженность успеху» отмечается: «Разработать дифференцированные процессы для лиц, транспортных средств и товаров, в том числе между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях, на основе всех армянских законов, нормативных актов и международных соглашений и в соответствии с международными стандартами».
Продолжим наши изыскания…
В документе очень много упоминания суверенитета Армении над проектной территорией, распространения судебной власти, правоохранительной функции, физического присутствия пограничников и таможенников на границе, исполнения таможенной и пограничной функции со стороны государственных структур Армении.
Компания TRIPP Development Company
Учреждается американо-армянская компания. Первые 49 лет 74% процентов акций будут принадлежать США, 26% Армении. Вторые 50 лет доля Армении увеличится до 49%, но контрольный пакет остается у США, поэтому компания будет именно американо-армянской. Управлять компанией будет Руководящий комитет.
Компания будет строить и управлять проектом, там много пунктов об обязательствах сторон. Что привлекает внимание, это пункт о том, что компания обеспечивает систему безопасности, в соответствии с армянским законодательством.
В контексте обеспечения беспрепятственности самая важная часть документа — это функционал фронт-офиса (передового) и бэк-офиса (офиса на расстоянии).
Во фронт-офисе будет оперировать TRIPP Development Company, а вот в бэк офисе будут функционировать государственные структуры Армении. Будет максимальная цифровизация, сбор данных, обмен информацией о людях и грузах будет идти посредством цифрового обмена.
Вызывает вопросы только функционал бэк офиса:
Бэк-офис (государственные органы Армении)
«Армянские таможенные и пограничные службы осуществляют всю суверенную власть – в соответствии с армянским внутренним законодательством и международными соглашениями.
● Окончательные таможенные решения и разрешения
● Проверка и контроль безопасности
● Иммиграционный контроль
● Правоохранительные действия
● Разрешения и авторизации
● Инспекция и досмотр»
В разделе «Четкая иерархия подчиненности» отмечается:
• Операторы фронт-офиса (то есть компания) обеспечивают; они не принимают решений
• Отсутствие аутсорсинга суверенных функций
• Отсутствие аутсорсинга суверенных функций
От документа складывается впечатление, что Армения своим суверенным решением предоставляет беспрепятственность транзита по своей территории для Азербайджана, а надзирать над этим процессом будет американо-армянская компания…
Главные пункты по обеспечению беспрепятственности, конечно, еще требуют детализации. Какова будет реакция Азербайджана на данный документ и с каким участником документа Баку будет вести переговоры по этой теме? Это основной вопрос, на который получим ответы в ближайшем будущем.