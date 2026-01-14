 В Ташкенте мужчина подал «заявление» на Трампа из-за «похищения» Мадуро | 1news.az | Новости
В Ташкенте мужчина подал «заявление» на Трампа из-за «похищения» Мадуро

First News Media10:58 - Сегодня
Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.

В материалах указано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на Трампа. В полиции мужчину попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не явился для подачи жалобы.

«Назначить наказание, предусмотренное ст. 199 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (заведомо ложный вызов специализированных служб), в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)", - говорится в тексте приговора.

На судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысл своего обращения и не осознавал возможные последствия своих действий.

Источник: РИА Новости

