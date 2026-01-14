Рубио: TRIPP призван раскрыть потенциал Южного Кавказа

Госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсетях прокомментировал публикацию совместного заявления правительств Армении и США о создании рамок для реализации программы «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP).

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и я объявили о запуске Рамочной программы реализации «Путь Трампа к международному миру и процветанию (TRIPP). Она основывается на обязательствах, достигнутых в ходе исторического мирного саммита, состоявшегося всего пять месяцев назад между Арменией и Азербайджаном.

TRIPP призван раскрыть потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита и энергетических потоков, способствуя росту благосостояния и укреплению безопасности во всём регионе», написал Рубио.

Госдепартамент ранее опубликовал на своем сайте Рамочную программу США и Армении по реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Данная программа была принята в ходе состоявшейся накануне встречи в Вашингтоне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

Как отмечается в тексте заявления о выпуске Рамочной программы реализации TRIPP, этот документ является последним шагом на пути к выполнению обязательств, принятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по продвижению дела прочного мира на Южном Кавказе.

Рамочная программа намечает конкретный путь к вводу в действие TRIPP, который предназначен для установления беспрепятственного мультимодального транзитного сообщения на территории Армении. Соединяя основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой и создавая жизненно важное звено в Транскаспийском торговом пути, TRIPP, как ожидается, принесет взаимную выгоду для международных и внутригосударственных связей Армении, говорится в заявлении.

«Отражая принципы, подтвержденные на историческом Саммите мира 8 августа 2025 года, организованном президентом Трампом, Рамочная программа реализации TRIPP подчеркивает важность суверенитета, территориальной целостности и взаимности для общего успеха проекта. Конечной целью TRIPP является укрепление процветания и безопасности Армении и Азербайджана, а также содействие американской торговле путем расширения региональной торговли и связей, равно как и создание новых транзитных возможностей, связывающих Центральную Азию и Каспий с Европой», - подчеркивается в документе.