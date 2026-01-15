СМИ: Великобритания эвакуировала дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала своего посла и всех сотрудников консульского отдела посольства из Тегерана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что решение о вывозе дипломатов было принято на основе оценки ситуации в области безопасности в Иране. Ранее представитель правительства Соединенного Королевства заявил изданию The Daily Mirror, что британские власти временно закрыли посольство в Тегеране.