 Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

First News Media22:40 - Сегодня
Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Турция воспринимает энергоресурсы не в качестве источника конфликтов и противоречий, а как мост на пути к миру и взаимному росту благосостояния.

Об этом, как передает АЗЕРТАДЖ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсан Байрактар, выступая на Международном энергетическом форуме «Айдер» в северо-восточной провинции Ризе.

Он привел пример соседней Сирии, где многолетний период кровавого конфликта оставил место процессу восстановления и нормализации страны. «Сегодня Турция совместно с Азербайджаном поставляет газ в Сирию с целью повторного развития этой страны. Мы также поставляем сирийцам электроэнергию, реализуем многочисленные проекты в самых различных отраслях. Тем самым, используем энергоресурсы для мира и развития», - подчеркнул министр, сделав акцент на принципе «взаимной выгоды».

Глава Минэнерго отметил, что Турция стремится к минимизации энергозависимости от внешних источников, параллельно реализуя совместные инициативы за рубежом.

«Только за последние 20 лет потребности турецкой экономики в электроэнергии и природном газе увеличились в три раза. При этом, согласно прогнозам, потребление электроэнергии в нашей стране в предстоящие 30 лет увеличится еще в три раза», - сказал министр, заметив, что затраты Анкары на импорт энергоресурсов в определенные годы достигали отметки в 60-70 млрд долларов.

«Турецкие энергетические компании реализуют проекты в самых различных уголках мира: от Африки и Ближнего Востока до Центральной Азии», - добавил он.

А. Байрактар указал также на значение развития атомной энергии, назвав АЭС «Аккую» «воплощением 70-летней мечты турецкого народа». «Начало выработки электроэнергии на АЭС в провинции Мерсин стартует уже в нынешнем году. Мы задействуем первый из четырех реакторов «Аккую». Первая атомная станция Турции будет выдавать 10 процентов всей электроэнергии страны», - сообщил он, подчеркнув при этом готовность властей к строительству новых АЭС в Синопе и Тракье.

«Благодаря этим АЭС, а также атомным станциям модульного типа, к 2050 году, Турция будет вырабатывать до 20 тыс. МВт электроэнергии. Мы полны решимости достичь этой цели», - заверил министр.

Вместе с тем, глава Минэнерго отметил готовность Анкары к развитию сотрудничества с соседними странами, в том числе, с целью вклада в обеспечение энергетических потребностей стран Европы.

Поделиться:
139

Актуально

Общество

В эти дни в Баку резко понизится температура воздуха, ожидается мокрый снег

В мире

В Тебризе введено военное положение

В мире

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

Политика

Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Азербайджанская и армянская стороны оценили состояние ж/д участка Садарак–Ерасх

Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем ЕС процесс нормализации с Арменией

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

СМИ: Глава МИД Израиля посетит Азербайджан

Посольство США в Баку предупредило своих граждан

В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителей

Через Азербайджан в Армению будет отправлено 1 тыс. тонн российского сахара

Последние новости

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа новой администрации

Сегодня, 23:00

Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Сегодня, 22:40

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

Сегодня, 22:20

В России произошёл взрыв в центре профподготовки, ранены 12 человек

Сегодня, 22:00

В Тебризе введено военное положение

Сегодня, 21:40

Иран ожидает от Китая более активной роли в регионе

Сегодня, 21:20

В Ясамальском районе произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Захарова высказалась о заявлении Соловьева по Армении

Сегодня, 20:40

BILD: В Иране родственников убитых протестующих заставляют платить за выдачу тел

Сегодня, 20:20

В Баку такси врезалось в бетонную перегородку на мосту - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 19:42

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

Сегодня, 19:25

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Сегодня, 19:05

Гаджибала Абуталыбов переехал в Гах

Сегодня, 18:48

Премьер-министр Пакистана: Создание ASAN xidmət стало возможно благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:35

«Мама, когда мы поправимся?»: трое детей из семьи военнослужащего нуждаются в лечении за рубежом

Сегодня, 18:20

Инициатива «Мост мира» из Армении приветствовала освобождение задержанных в Азербайджане лиц

Сегодня, 18:10

Трамп пообещал задействовать армию, если власти Миннесоты не пресекут беспорядки

Сегодня, 17:51

В Физули дядя и племянник угорели насмерть в автомобиле

Сегодня, 17:31

Экипаж МКС впервые досрочно вернулся на Землю из-за болезни одного из участников миссии

Сегодня, 17:20
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43