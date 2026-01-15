Алпарсан Байрактар: Турция совместно с Азербайджаном стремится к вкладу в восстановление Сирии

Турция воспринимает энергоресурсы не в качестве источника конфликтов и противоречий, а как мост на пути к миру и взаимному росту благосостояния.

Об этом, как передает АЗЕРТАДЖ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсан Байрактар, выступая на Международном энергетическом форуме «Айдер» в северо-восточной провинции Ризе.

Он привел пример соседней Сирии, где многолетний период кровавого конфликта оставил место процессу восстановления и нормализации страны. «Сегодня Турция совместно с Азербайджаном поставляет газ в Сирию с целью повторного развития этой страны. Мы также поставляем сирийцам электроэнергию, реализуем многочисленные проекты в самых различных отраслях. Тем самым, используем энергоресурсы для мира и развития», - подчеркнул министр, сделав акцент на принципе «взаимной выгоды».

Глава Минэнерго отметил, что Турция стремится к минимизации энергозависимости от внешних источников, параллельно реализуя совместные инициативы за рубежом.

«Только за последние 20 лет потребности турецкой экономики в электроэнергии и природном газе увеличились в три раза. При этом, согласно прогнозам, потребление электроэнергии в нашей стране в предстоящие 30 лет увеличится еще в три раза», - сказал министр, заметив, что затраты Анкары на импорт энергоресурсов в определенные годы достигали отметки в 60-70 млрд долларов.

«Турецкие энергетические компании реализуют проекты в самых различных уголках мира: от Африки и Ближнего Востока до Центральной Азии», - добавил он.

А. Байрактар указал также на значение развития атомной энергии, назвав АЭС «Аккую» «воплощением 70-летней мечты турецкого народа». «Начало выработки электроэнергии на АЭС в провинции Мерсин стартует уже в нынешнем году. Мы задействуем первый из четырех реакторов «Аккую». Первая атомная станция Турции будет выдавать 10 процентов всей электроэнергии страны», - сообщил он, подчеркнув при этом готовность властей к строительству новых АЭС в Синопе и Тракье.

«Благодаря этим АЭС, а также атомным станциям модульного типа, к 2050 году, Турция будет вырабатывать до 20 тыс. МВт электроэнергии. Мы полны решимости достичь этой цели», - заверил министр.

Вместе с тем, глава Минэнерго отметил готовность Анкары к развитию сотрудничества с соседними странами, в том числе, с целью вклада в обеспечение энергетических потребностей стран Европы.