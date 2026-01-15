Белый дом: Трамп сохраняет все варианты действий по Ирану

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана.

Oб этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент продолжает внимательно следить [за ситуацией в Иране], но также по-прежнему рассматривает все варианты действий... Правда в том, что лишь президент Трамп знает, что он предпримет, и очень-очень небольшая группа советников знает о ходе его мыслей относительно этого", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности применения Вашингтоном военной силы против Тегерана.

По ее словам, Трамп продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране. "И вчера (14 января - ред.) мы узнали, что убийства и казни прекратятся. Как мы видели, в результате этого были спасены жизни 800 человек", - полагает пресс-секретарь Белого дома.