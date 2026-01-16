 В Баку обсуждают репрессивную политику Индии в отношении нацменьшинств | 1news.az | Новости
В Баку обсуждают репрессивную политику Индии в отношении нацменьшинств

First News Media09:45 - Сегодня
В Баку обсуждают репрессивную политику Индии в отношении нацменьшинств

Международная конференция, посвященная репрессивной политике индийского правительства в отношении национальных меньшинств в своей стране, открылась в Баку.

Конференция под названием «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), проводится в Баку впервые.

В мероприятии принимают участие министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, а также эксперты аналитических центров и ученые в области прав человека и этнических меньшинств из зарубежных университетов. Участниками конференции также являются лица, пострадавшие от репрессивной политики индийских властей.

На конференции планируется обсуждение систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой правительством Индии против сикхов и других этнических меньшинств, а также грубого нарушения обязательств правительства Индии по «Международному пакту о гражданских и политических правах», «Международной конвенции о борьбе с расизмом» и «Конвенции против пыток» в отношении этнических меньшинств.

Источник: Report

