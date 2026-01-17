Канцелярия Нетаньяху: Состав совета по управлению Газа не был согласован Израилем

Состав совета по управлению сектором Газа не был согласован Израилем и противоречит его политике. Об этом заявила канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Объявление о составе совета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что Нетаньяху "поручил министру иностранных дел [Израиля Гидеону Саару] обратиться по этому вопросу к госсекретарю США [Марко Рубио]".

Источник: ТАСС