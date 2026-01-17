Али Хаменеи впервые признал гибель нескольких тысяч людей во время протестов

В своей речи в субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично признал, что в ходе недавних протестов были убиты тысячи человек, и обвинил в их смерти США.

«Те, кто связан с Израилем и США, нанесли огромный ущерб и убили несколько тысяч человек», — сказал он, добавив, что протестующие поджигали здания, уничтожали общественную собственность и сеяли хаос.

«Мы считаем президента США преступником, [ответственным] за жертвы, ущерб и клевету против иранского народа», — заявил Хаменеи, согласно иранским государственным СМИ.

Источник: ВВС