В Европе отреагировали на заявление Трампа о 10-процентных пошлинах

Заявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентной пошлины на импорт из ряда европейских стран вызвало резкую реакцию в Европе.

Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии. При этом Трамп заявил, что с 1 июня ставка может быть повышена до 25%, если эти страны не поддержат инициативу Вашингтона по покупке Гренландии.

Европейские лидеры выступили с критикой подобных заявлений, сообщает 1news.az со ссылкой на иностранные СМИ..

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал инициативу как форму геополитического давления и призвал страны Евросоюза к скоординированному и единому ответу.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о необходимости консолидированной реакции ЕС на экономическое давление со стороны США, подчеркнув важность защиты европейских интересов.

В правительстве Германии сообщили, что Берлин «принял к сведению» заявление американского президента и ведет консультации с европейскими партнерами с целью выработки общей позиции.

Дания и другие страны Северной Европы подчеркнули недопустимость внешнего давления на суверенные решения, отметив, что вопрос статуса Гренландии находится исключительно в компетенции Дании и жителей острова.

В Великобритании политики из различных партий назвали возможные пошлины вредными для бизнеса и экономически необоснованными, указав на необходимость сохранения партнерских отношений с союзниками, несмотря на выход страны из ЕС.