СМИ: Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером

Ряд зарубежных СМИ сообщил о возможном избрании Моджтабы Хаменеи, сына погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на пост руководителя исламской республики.

Как передает телеканал Iran International, Совет экспертов Ирана якобы принял решение о его назначении на эту должность.

По данным источника, голосование могло пройти при значительном влиянии Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

При этом официального подтверждения этой информации со стороны властей Ирана или государственных информационных агентств страны на данный момент нет. Иранские государственные СМИ, включая IRNA, Tasnim и Fars, пока не публиковали сообщений о выборе нового верховного лидера.

Моджтаба Хаменеи в последние годы неоднократно назывался возможным преемником своего отца, однако официально он не занимает высоких государственных постов.