Синоптики обещают на завтра в Баку мокрый снег

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове, в том числе в ряде пригородных территорий, возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, местами осадки могут носить интенсивный характер и к вечеру постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0–3° тепла, днем — 3–6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и достигнет 770 мм ртутного столба, относительная влажность — 75–85%.

В районах Азербайджана в отдельных местах также ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а в горных и предгорных районах — снега. Местами осадки могут быть интенсивными, в отдельных районах возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем — 1–5° тепла, в горах ночью ожидается 5–10° мороза, в высокогорье — 13–18° мороза, днем — 0–5° мороза.

Отмечается, что преимущественно в горных и предгорных районах ожидается гололедица на автомобильных дорогах.