На участке Агсуинского перевала затруднено движение автотранспорта - ФОТО

Со вчерашних ночных часов в ряде регионов страны наблюдаются снегопады.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в дневное время на участке автодороги Баку–Шамахы–Евлах, проходящем через Агсуинский перевал, возникли трудности в движении транспорта.

Из-за увеличения толщины снежного покрова и скользкого дорожного покрытия, особенно на крутых поворотах и спусках, несколько автомобилей оказались заблокированы, часть транспортных средств съехала с проезжей части. Несмотря на отсутствие погибших и пострадавших, были зарегистрированы различные дорожно-транспортные происшествия.

В связи с ситуацией движение в обе стороны было временно затруднено. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения и предупреждая водителей о необходимости учитывать погодные условия.

Кроме того, к работам были привлечены сотрудники дорожных служб. На скользкие и обледеневшие участки дороги производится посыпка песчано-соляной смесью, принимаются необходимые меры для восстановления безопасного движения. В настоящий момент работы по обеспечению проезда и безопасности транспорта продолжаются.