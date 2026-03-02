Вниманию тех, кто хочет отправиться в хадж!

Более 80% квоты, выделенной для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж, уже заполнено.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы организации хаджа Вюсал Джахангири.

Основываясь на последних директивах и инструкциях Министерства по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, а также принимая во внимание многочисленные обращения граждан, проживающих как в регионах страны, так и за рубежом, было принято решение продлить срок приема документов для участия в нынешнем сезоне паломничества до 7 марта.

Вюсал Джахангири сделал важное предупреждение: указанная дата является окончательной. После 7 марта прием документов будет полностью закрыт, и никаких дополнительных продлений срока не предвидится.

Напомним, что стоимость пакета для совершения хаджа в этом году составляет 6 100 долларов США, что по текущему курсу эквивалентно 10 388 манатам. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы для комфортного и безопасного пребывания паломников на Святой земле.