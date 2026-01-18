Осадки и ветер - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на 19 января.

Как сообщает 1news.az, в ночь с 18 на 19 января и в вечерние часы на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, местами с усилением. В отдельных пригородных районах возможен дождь с переходом в мокрый снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове в дневные часы погода ожидается переменной облачности и преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+2°C, днём +2…+4°C. Атмосферное давление снизится с 771 до 768 мм рт. ст., относительная влажность — 70–80%.

В регионах страны 19 января в ряде районов ожидаются периодические осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных местностях осадки могут быть интенсивными и сильными. Местами прогнозируется туман. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 0…–5°C, днём +1…+4°C; в горах ночью –5…–10°C, в высокогорных районах — до –13…–17°C, днём –3…–7°C.

Уточняется, что на горных и предгорных дорогах вероятно образование гололёда.