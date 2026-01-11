Обнародовано состояние сотрудника НПО, подорвавшегося на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Бардинская центральная районная больница рассказала о состоянии пострадавшего в Агдере.

Сообщается, что пациенту с диагнозом «взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой ноги» была проведена операция по ампутации верхней трети правой голени.

В настоящее время лечение продолжается, состояние пациента стабильное, передает Report.

15:23

11 января 2026 года на территории села Гызылоба в освобождённом от оккупации Агдеринском районе взорвалась мина.

Как передает 1news.az, информацию об этом распространило Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Сообщается, что при выполнении своих служебных обязанностей сотрудник неправительственной организации (НПО), привлечённый к гуманитарному разминированию, Керимов Эльвин Гамиддин оглу (1988 г.р.) подорвался на противопехотной мине. Пострадавшему пришлось ампутировать правую ногу выше пятки.

Эльвин Керимов был доставлен в центральную районную больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.