Дорожная полиция призвала водителей использовать зимние шины

Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей, совершающих поездки в регионы и находящихся в пути, соблюдать меры безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ряде районов страны наблюдаются снегопады и морозная погода, что серьёзно осложняет дорожное движение.

Отмечается, что скользкое покрытие, ограниченная видимость и резкие изменения погодных условий повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Анализ показывает, что одной из основных причин аварий в снежную погоду является использование изношенных или несезонных шин.

В этой связи водителям рекомендуется:

• По возможности воздерживаться от дальних поездок, особенно в горные районы;

• Проверять техническое состояние автомобиля, в том числе глубину протектора и давление в шинах;

• Использовать на скользких и заснеженных дорогах зимние шины, а не обычные;

• Подбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать дистанцию;

• Не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии.

Сообщается, что сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции несут службу в усиленном режиме, осуществляют контроль на опасных участках дорог и проводят разъяснительную работу с водителями.

Отмечается, что правильный выбор шин в снежную погоду является ключевым фактором безопасности. Водителей призвали быть внимательными и вместе способствовать снижению аварийности на дорогах.