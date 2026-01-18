Король Иордании Абдалла II получил официальное предложение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира", который будет заниматься вопросами управления палестинским сектором Газа.

Об этом сообщил МИД королевства.

Согласно заявлению, "документы, связанные с приглашением, в настоящее время находятся на рассмотрении".

Ранее на этой неделе пресс-служба Белого дома сообщала, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

Источник: ТАСС