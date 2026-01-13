Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран мира вмешаться в ситуацию в Иране и помочь народу страны избавиться от режима аятолл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

Глава государства отметил, что происходящее в Иране означает, что «для РФ ничего лучше не станет».

"То, что сейчас происходит в Иране - масштабные протесты, по сути, восстание - является явным признаком того, что для России ситуация не улучшится", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый порядочный человек "на этой планете хочет, чтобы народ Ирана наконец-то освободился" от режима, который "принес столько зла Украине и другим странам".

Президент добавил, что важно не упустить момент возможных перемен, призвав мир вмешаться в ситуацию.

"Крайне важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда перемены возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны сейчас вмешаться и помочь народу избавиться от виновных в том, во что, к сожалению, превратился Иран. Все может измениться", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране возникли массовые антиправительственные протесты, которые вскоре переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые демонстрации начались 28 декабря, а их причиной стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего пострадал бизнес. Собственно, это и вывело торговцев центрального рынка Тегерана на улицы.

На данный момент известно, что в результате массовых беспорядков в Иране уже погибли более 500 человек.

Кроме того, за время протестов были задержаны больше 10 тысяч человек.