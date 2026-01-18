 Завершился районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад | 1news.az | Новости
Завершился районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад

First News Media15:02 - Сегодня
Районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад успешно организован по всей стране. В олимпиаде по VIII–XI классам в общей сложности приняли участие около 48 тыс. школьников.

Районный (городской) этап прошел во всех городах и районах страны по предметам азербайджанский язык и литература, математика, физика, химия, биология, география и история.

Данный этап является начальным и важным отборочным этапом олимпиады и включает задания, направленные на оценку уровня знаний учащихся, а также их логического и аналитического мышления. Школьники, показавшие высокие результаты, получат право участия в полуфинальном туре республиканского этапа.

Основная цель проведения республиканских предметных олимпиад - повышение интереса учащихся к учебным дисциплинам, выявление одаренных школьников и оценка уровня их знаний.

Отметим, что результаты районного (городского) этапа будут объявлены с 27 января.

Источник: Report

