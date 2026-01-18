Бессент заявил, что США останутся в НАТО

Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем оставаться частью НАТО.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Вместе с тем Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для Вашингтона - присоединение Гренландии или Североатлантический альянс. "Это неправильный выбор, - сказал он. - Европейские лидеры придут в себя и поймут, что им необходимо быть под зонтиком безопасности США".

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп также утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Источник: ТАСС