 Бессент заявил, что США останутся в НАТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Бессент заявил, что США останутся в НАТО

First News Media21:38 - Сегодня
Бессент заявил, что США останутся в НАТО

Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем оставаться частью НАТО.

Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC News.

Вместе с тем Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для Вашингтона - присоединение Гренландии или Североатлантический альянс. "Это неправильный выбор, - сказал он. - Европейские лидеры придут в себя и поймут, что им необходимо быть под зонтиком безопасности США".

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп также утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Источник: ТАСС

Поделиться:
149

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Власти Сирии объявили о заключении соглашения о перемирии с курдами - ОБНОВЛЕНО

В мире

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ...

В мире

Восемь стран НАТО приняли совместное заявления относительно угроз США по ...

В мире

Генсек НАТО сообщил о переговорах с Трампом по Гренландии

Власти Сирии объявили о заключении соглашения о перемирии с курдами - ОБНОВЛЕНО

Бессент заявил, что США останутся в НАТО

Индия отправила в Армению первую партию управляемых ракет Pinaka

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Граждане Ирана через сухопутную границу направляются в Турцию - ФОТО

Аэропорты Стамбула отменяют рейсы на завтра из-за ожидаемого снегопада

Болезнь X может привести к новой пандемии в 2026 году

В Грузии задержаны неонацисты

Последние новости

Генсек НАТО сообщил о переговорах с Трампом по Гренландии

Сегодня, 22:08

Власти Сирии объявили о заключении соглашения о перемирии с курдами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:55

В центре Баку ликвидирован пожар в точке общепита - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

Бессент заявил, что США останутся в НАТО

Сегодня, 21:38

Индия отправила в Армению первую партию управляемых ракет Pinaka

Сегодня, 21:10

Люди устали от ИИ - ИССЛЕДОВАНИЕ

Сегодня, 20:12

Объявлен полный состав Палестинского национального комитета управления Газой

Сегодня, 19:39

Впервые за историю будет запечетлено движение черной дыры

Сегодня, 19:15

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Турция задержала 7 человек, подозреваемых в перевозке 10 тонн кокаина на судне в Атлантическом океане

Сегодня, 18:35

Восемь стран НАТО приняли совместное заявления относительно угроз США по пошлинам

Сегодня, 17:34

МИД ИРИ: Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом сотрудничества Ирана и Ирака

Сегодня, 17:30

Илон Маск: «Целые культуры и страны исчезнут»

Сегодня, 17:15

Премьер Пакистан приглашен в «Совет мира» по Газе

Сегодня, 17:07

В Хырдалане автохулигана арестовали на 15 суток

Сегодня, 17:03

МИД Ирана: Израиль и США причастны к организации беспорядков в Иране

Сегодня, 16:51

В Нидерландах запретили вислоухие и бесшерстные породы кошек

Сегодня, 16:42

В Иране число погибших в ходе протестов достигло 5 тысяч человек

Сегодня, 16:22

AFP: Макрон предложил примененить против США антипринудительный инструмент ЕС

Сегодня, 16:15

Грузия намерена завершить строительство автодорог в рамках Среднего коридора в 2026 году

Сегодня, 16:02
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43