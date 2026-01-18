На Солнце происходит вспышка высочайшего класса
Солнечная вспышка высочайшего класса - Х - фиксируется вечером в воскресенье, сообщили российские ученые.
"На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас", - говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Источник: ТАСС
398