Генсек НАТО сообщил о переговорах с Трампом по Гренландии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии. Об этом он рассказал в социальной сети Х.
«Поговорил с президентом США (Трампом — прим. "Ленты.ру") по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал генсек НАТО.
Также, по словам Рютте, он намерен встретиться с Трампом на следующей неделе в Давосе.
Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026
