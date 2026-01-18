Мерц: Мы решительно поддерживаем население Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против нескольких стран, включая Германию, несут в себе риск эскалации ситуации и подрывают трансатлантические отношения.

Об этом написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в X.

"Мы решительно и единым фронтом поддерживаем Данию и население Гренландии. Как член НАТО мы привержены укреплению безопасности в Арктике. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации", - отметил глава правительства.