Турция приветствовала соглашение о прекращении огня в Сирии

Министерство иностранных дел Турции приветствует соглашение о прекращении огня в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

"Мы выражаем надежду, что соглашение в кратчайшие сроки укрепит стабильность, безопасность и территориальное единство страны. Сирия находится на критическом этапе, который открывает путь к процветанию через единство и интеграцию, а не через разделение. Турция вновь подтверждает свою поддержку инклюзивных усилий правительства Сирии в борьбе с терроризмом и в восстановлении страны — в интересах Сирии и региональной стабильности", - указало ведомство.

