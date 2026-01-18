 Власти Сирии объявили о заключении соглашения о перемирии с курдами - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
First News Media21:55 - Сегодня
Командующий курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди подписал новое соглашение о перемирии с войсками переходного правительства, сообщил телеканал Sуria TV.

По его информации, документ предусматривает установление режима прекращения огня на всех фронтах и укрепление государственной власти в восточных и северо-восточных регионах, которые ранее находились под контролем СДС.

Согласно договоренностям, курдские бойцы и сотрудники органов безопасности СДС войдут в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии "в индивидуальном порядке после обязательной проверки". Им будут присвоены воинские звания и обеспечены правительственные льготы, но при этом будет сохранен "особый статус курдских районов".

Как указывается в тексте соглашения, все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Президент арабской республики издаст также указ о назначении губернатора Хасеке, где компактно проживает основная часть курдского населения.

20:45

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, которое предусматривает прекращение огня на всех фронтах.

Об этом сообщил телеканал Sуria TV, передате ТАСС.

По его информации, в соответствии с новыми договоренностями все отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) будут перемещены на восточный берег реки Евфрат.

Документ также утверждает переход под контроль сирийский властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые заняла в воскресенье правительственная армия.

В свою очередь, в заявлении, опубликованном агентством SANA, говорится, что Министерство обороны, подчиняющееся переходному правительству Сирии, полностью прекращает боевые действия на северо-востоке страны.

"Мы объявляем о вступлении в силу режима прекращении огня на всех фронтах и полной остановке боевых действий во всех зонах конфликта в рамках подготовки к открытию безопасных коридоров для возвращения жителей в свои районы и возобновления работы государственных учреждений", - указывается в тексте.

