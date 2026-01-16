Сын Рамзана Кадырова попал в аварию в Грозном - СМИ

Сын главы Чечни Адам Кадыров госпитализирован после дорожной аварии в Грозном, сообщили 16 января чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на источники.

По их информации, Адам Кадыров госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания. Он находится в республиканской больнице в Грозном. Niyso утверждает, что пострадавшего реанимируют и готовят к перевозке в Москву.

По данным источников, кортеж Кадырова передвигался на большой скорости, участниками ДТП стали несколько автомобилей, пострадали несколько человек

Грозный перекрыли после аварии. В частности, закрыты дороги, ведущие к больнице, куда доставили Кадырова.