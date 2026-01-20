Каллас: ЕС не намерен «начинать драку» с США за Гренландию

Евросоюз не намерен "начинать драку" с США из-за Гренландии, но будет защищать свои позиции и имеет для этого набор инструментов.

Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям на сессии Европарламента в Страсбурге.

"ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов", - заявила она, добавив, что прямые угрозы "не заставят Данию отдать Гренландию, но сделают и США, и Европу беднее".

Источник: ТАСС