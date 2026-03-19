В столице состоялось торжество по случаю праздника Новруз - ФОТО

В столице при организационной поддержке Исполнительной власти города Бакe и Общественного объединения «Региональное развитие» организовано праздничное мероприятие «Весна приходит в наши души».

Об этом 1news.az сообщили в столичной мэрии.

В праздновании приняли участие местные жители и иностранные гости, а также воспитанники детских домов и учащиеся школ-интернатов. На территории проведения мероприятия были установлены шатры, в которых демонстрировались образцы народного прикладного искусства и проводились мастер-классы по различным направлениям. Участников праздника угощали традиционной пахлавой и чаем.

В торжестве приняли участие всадники в национальных костюмах с государственными флагами в руках. Шествие сопровождали караваны верблюдов и пони, а также главные персонажи Новруза - Коса, Кечял и Бахар гызы в окружении нагаристов, жонглеров и пехлеванов.

Наряду с популярными деятелями искусств на сцене выступили танцевальные коллективы. Свое мастерство продемонстрировали канатоходцы, а на спортивной площадке прошли показательные выступления по зорхане, борьбе, перетягиванию каната и гимнастике.

Главные герои праздника - Коса, Кечял и Бахар гызы - развлекали гостей и кружились в танце с горожанами вокруг праздничного костра.

Напомним, что с 20 по 24 марта в Азербайджане будут отмечаться праздники Новруз и Рамазан.