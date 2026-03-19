«Изменяет ли Пашинян своей жене?»: Суд удовлетворил иск премьера против «Грапарак»

First News Media11:57 - Сегодня
Суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана частично удовлетворил иск премьер-министра Никола Пашиняна против «Грапарак», пишет «Hetq».

Суд обязал опровергнуть данные, содержащие клевету в отношении должностного лица, однако отклонил требование о компенсации в размере 1 млн драмов. Речь, в частности, идет о публикации под заголовком «Изменяет ли Пашинян своей жене?».

Суд установил, что в отношении Никола Пашиняна были представлены фактические утверждения. По оценке суда, СМИ делало конкретные утверждения, в частности: «(...) Несколько лет назад ходили слухи, что Пашинян часами закрывается в рабочем кабинете со своим пресс-секретарем, и изнутри доносятся странные звуки. (...)

Сейчас упорно ходят слухи, что вы изменили госпоже Акопян, она даже звонила вашему пресс-секретарю и через протокол передала, что рядом с премьер-министром может идти только первая леди, а пресс-секретарь, даже если он с ней спит, должен на мероприятиях соблюдать надлежащее расстояние и знать свое место».

СМИ, в свою очередь, заявило, что это критика, основанная на вопросительных формулировках и не содержащая утверждений. Однако суд дал иную оценку. По оценке суда, СМИ делало конкретные утверждения и не указало, на каких фактах они основаны. Суд также отметил, что при публикации не было указано, на каких источниках основаны эти утверждения. При этом, представляя определенные фактические данные, издание не сослалось на конкретный идентифицируемый источник и не указало данные, позволяющие его идентифицировать.

Источник: news.am

