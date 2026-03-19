Минздрав призвал население к бдительности в местах массового скопления людей

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с предстоящими праздничными и выходными днями в целях охраны здоровья граждан и предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Отмечается, что при посещении массовых мероприятий и мест скопления людей рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей, соблюдать гигиену рук, а также внимательно следить за режимом питания, включая в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

В обращении также подчеркивается, что на фоне нестабильной погоды в связи с приходом весны может наблюдаться рост числа респираторных заболеваний и случаев сезонного гриппа. Учитывая изменчивость погодных условий в этот период, гражданам советуют выбирать верхнюю одежду в соответствии с фактической погодой.

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Ракетные удары на Каспии: в зоне риска энергетика, экология, морские пути

В Азербайджане может быть ограничена деятельность платформы «Roblox» - ФОТО

Скрытые причины демографического спада в Азербайджане: экспертный взгляд

СМИ: Секретарем Совбеза Ирана стал экс-глава Минобороны - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане может быть ограничена деятельность платформы «Roblox» - ФОТО

«Нам не от кого ждать поддержки»: Крик о помощи матери 9-летнего Аббаса, борющегося с раком - ФОТО

Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд - ФОТО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Задержан водитель Ferrari, двигавшийся по автобусной полосе - ВИДЕО

Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после капитальных восстановительно-консервационных работ - ФОТО

Ракетные удары на Каспии: в зоне риска энергетика, экология, морские пути

Сегодня, 14:53

СМИ: Секретарем Совбеза Ирана стал экс-глава Минобороны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

В Азербайджане может быть ограничена деятельность платформы «Roblox» - ФОТО

Сегодня, 14:23

«Нам не от кого ждать поддержки»: Крик о помощи матери 9-летнего Аббаса, борющегося с раком - ФОТО

Сегодня, 14:15

Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд - ФОТО

Сегодня, 14:08

Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении «декларацией конфликта и зависимости»

Сегодня, 14:05

Разведка США: Мирный процесс между Баку и Ереваном повысил стабильность на Кавказе

Сегодня, 13:40

В столице состоялось торжество по случаю праздника Новруз - ФОТО

Сегодня, 13:20

Скрытые причины демографического спада в Азербайджане: экспертный взгляд

Сегодня, 13:08

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Сегодня, 12:53

В селе Хоровлу прошел фестиваль, посвященный празднику Новруз - ФОТО

Сегодня, 12:32

МВД Азербайджана обратилось к празднующим Новруз и Рамазан в Карабахе - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Ближневосточные войны через призму нестареющей аналитики Збигнева Бжезинского

Сегодня, 12:18

В Азербайджане с 20 марта начинаются 11-дневные каникулы

Сегодня, 12:10

В Губе мужчина убил женщину и покончил с собой

Сегодня, 12:00

«Изменяет ли Пашинян своей жене?»: Суд удовлетворил иск премьера против «Грапарак»

Сегодня, 11:57

Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Сегодня, 11:28

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить нападения

Сегодня, 11:20

Ереван продолжает пересмотр символов: Арарат уберут с логотипа вуза

Сегодня, 11:17

Еще одна партия зерна отправлена в Армению транзитом через Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:12
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40