Минздрав призвал население к бдительности в местах массового скопления людей

Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с предстоящими праздничными и выходными днями в целях охраны здоровья граждан и предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Отмечается, что при посещении массовых мероприятий и мест скопления людей рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей, соблюдать гигиену рук, а также внимательно следить за режимом питания, включая в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

В обращении также подчеркивается, что на фоне нестабильной погоды в связи с приходом весны может наблюдаться рост числа респираторных заболеваний и случаев сезонного гриппа. Учитывая изменчивость погодных условий в этот период, гражданам советуют выбирать верхнюю одежду в соответствии с фактической погодой.