МВД Азербайджана обратилось к празднующим Новруз и Рамазан в Карабахе - ФОТО - ВИДЕО

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам, которые планируют отметить праздники Новруз и Рамазан в Карабахе.

Как передает 1news.az об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В обращении говорится:

«Дорогие соотечественники и иностранные гости нашей страны, празднующие Новруз и священный месяц Рамазан в Карабахе, а также посещающие освобожденные от оккупации территории в дни каникул!

Для того чтобы праздничные дни прошли в радостной и спокойной обстановке, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Граждане же своим ответственным поведением могут способствовать дальнейшему укреплению этой стабильности.

Для свободного и беспрепятственного посещения Карабаха необходимо заранее пройти регистрацию на соответствующем портале. Лица, совершающие поездки на личных легковых автомобилях, не должны отклоняться от установленных маршрутов.

Кроме того, категорически запрещается провоз на данные территории легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. Гражданам рекомендуется направляться только в места, предназначенные для отдыха.

Таким образом, гражданский долг каждого из нас - демонстрировать примерное поведение и избегать даже малейших ситуаций, способных вызвать общественное беспокойство в живописных уголках Карабаха».