 МВД Азербайджана обратилось к празднующим Новруз и Рамазан в Карабахе - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

МВД Азербайджана обратилось к празднующим Новруз и Рамазан в Карабахе - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:27 - Сегодня
МВД Азербайджана обратилось к празднующим Новруз и Рамазан в Карабахе - ФОТО - ВИДЕО

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам, которые планируют отметить праздники Новруз и Рамазан в Карабахе.

Как передает 1news.az об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В обращении говорится:

«Дорогие соотечественники и иностранные гости нашей страны, празднующие Новруз и священный месяц Рамазан в Карабахе, а также посещающие освобожденные от оккупации территории в дни каникул!

Для того чтобы праздничные дни прошли в радостной и спокойной обстановке, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Граждане же своим ответственным поведением могут способствовать дальнейшему укреплению этой стабильности.

Для свободного и беспрепятственного посещения Карабаха необходимо заранее пройти регистрацию на соответствующем портале. Лица, совершающие поездки на личных легковых автомобилях, не должны отклоняться от установленных маршрутов.

Кроме того, категорически запрещается провоз на данные территории легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ. Гражданам рекомендуется направляться только в места, предназначенные для отдыха.

Таким образом, гражданский долг каждого из нас - демонстрировать примерное поведение и избегать даже малейших ситуаций, способных вызвать общественное беспокойство в живописных уголках Карабаха».

Поделиться:
314

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрушный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40