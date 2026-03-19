Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении «декларацией конфликта и зависимости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Декларацию о независимости страны угрозой, содержащей в своей основе конфликт и внешнюю зависимость.

Об этом он сказал в ходе брифинга после заседания правительства.

"Это не Декларация о независимости, а декларация конфликта и в результате – декларация зависимости", - сказал Пашинян.

Он сравнил страны региона с квартирами на одном этаже, заявив, что Декларация содержит угрозы соседям Армении, и в этих условиях страна может существовать только при внешней поддержке.

"А ожидание внешнего содействия ставит в растущую зависимость от того, от кого она ожидается. Следовательно, Декларация о независимости – это декларация конфликта и зависимости", - сказал Пашинян.

При этом, по его словам, вопрос изменения Конституции и снятия ссылки на Декларацию, это "внутренний разговор". Премьер утверждает, что вопрос не обсуждается с внешними силами.

Глава Минюста Србуи Галян ранее заявила, что текст новой Конституции Армении уже подготовлен, однако преамбула документа пока не разработана.

